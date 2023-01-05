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مصرف أبوظبي الإسلامي
مصرف أبوظبي الإسلامي
سوق أبوظبي

مصرف أبوظبي الإسلامي يرفع ملكيته في وحدته بمصر إلى 52.6%

عن طريق شراء 9.6 مليون سهم من بنك الاستثمار القومي

دبي - العربية.نت
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أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، عن شراء 9.6 مليون سهم من بنك الاستثمار القومي تمثل نسبة 2.4% من رأسمال مصرف أبوظبي الإسلامي-مصر.

وقال مصرف أبوظبي الإسلامي، في بيان على "سوق أبوظبي المالي"، إن الصفقة ترفع ملكيته إلى 52.607% في مصرف أبوظبي الإسلامي-مصر.

ولم يذكر المصرف قيمة الصفقة.

وبحسب هيكل المساهمين في مصرف أبوظبي الإسلامي- مصر، المدرج في البورصة المصرية، فإن مصرف أبوظبي الإسلامي كان يمتلك حصة 49.62% وشركة الإمارات الدولية للاستثمار 13.44%، وبنك الاستثمار القومي 10%، بالإضافة إلى نحو 26.93% أسهم حرة التداول، وذلك بتاريخ 30 سبتمبر 2022.

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