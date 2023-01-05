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أماك
شركة المصانع الكبرى للتعدين "أماك"
سوق السعودية

"أماك" تحصل على رخصة استكشاف خام الذهب والنحاس من وزارة الصناعة

في منطقة عسير

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة المصانع الكبرى للتعدين "أماك"، اليوم الخميس، عن صدور رخصة كشف عن خام الذهب والزنك والنحاس من وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية.

وقالت "أماك" في بيان على "تداول السعودية"، إن موقع الرخصة في منطقة عسير بمحافظة ظهران الجنوب.

وأضافت أن تاريخ إصدار الرخصة هو 2 يناير 2023، وتنتهي في 8 نوفمبر 2027.

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وتبلغ المساحة الإجمالية للرخصة 20.67 كيلو متر مربع، وصدرت هذه الرخصة وفقاً لنظام الاستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي، ولائحته التنفيذية.

وستقوم "أماك" بعمل الدراسات والأعمال الاستكشافية اللازمة على المواقع خلال المدة النظامية للتأكد من توافر المواد الخام المطلوبة.

وأشارت إلى أن قيمة وتوقيت الأثر المالي لصدور هذه الرخصة سيتضح بعد الانتهاء من الدراسات والأعمال الاستكشافية، وستعلن عن أي تطورات جوهرية بشأن هذه الرخصة في حينه.

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