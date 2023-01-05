اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
مجموعة الخليج للتأمين
مجموعة الخليج للتأمين
سوق السعودية

"الخليج للتأمين" تحصل على موافقة "المركزي السعودي" على منتج تأمين المخاطر السيبرانية

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت مجموعة الخليج للتأمين "جي آي جي" عن استلامھا، موافقة البنك المركزي السعودي النهائية على منتج تأمين المخاطر السيبرانية والمقدم للعملاء المجموعات.

جاء ذلك في بيان الشركة لـ"تداول السعودية"، اليوم الخميس.

أوكرانيا تسجل أكبر تراجع اقتصادي منذ الاستقلال بسبب الحرب اقتصاد روسيا و أوكرانيا أوكرانيا تسجل أكبر تراجع اقتصادي منذ الاستقلال بسبب الحرب

يُشار إلى أن الشركة، كانت قد أعلنت في سبتمبر 2022، أنها وقعت عقدا للحصول على تسهيلات ائتمانية مع بنك محلي "طرف ذي علاقة" بمبلغ 133 مليون دينار (430.6 مليون دولار‭‭‬‬).

وقالت الشركة، إنه لا يوجد أثر مالي لهذه الخطوة على الشركة في الوقت الحالي لكن أثرها المالي سينعكس على البيانات المجمعة، "وفقا للمبالغ التي سيتم استخدامها خلال الفترات اللاحقة من قيمة التسهيلات".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
"النواب الأميركي" يفشل في انتخاب رئيس المجلس لليوم الثاني.. ما الحل؟ "النواب الأميركي" يفشل في انتخاب رئيس المجلس لليوم الثاني.. ما الحل؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط