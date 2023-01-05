"الخليج للتأمين" تحصل على موافقة "المركزي السعودي" على منتج تأمين المخاطر السيبرانية

أعلنت مجموعة الخليج للتأمين "جي آي جي" عن استلامھا، موافقة البنك المركزي السعودي النهائية على منتج تأمين المخاطر السيبرانية والمقدم للعملاء المجموعات.

جاء ذلك في بيان الشركة لـ"تداول السعودية"، اليوم الخميس.

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يُشار إلى أن الشركة، كانت قد أعلنت في سبتمبر 2022، أنها وقعت عقدا للحصول على تسهيلات ائتمانية مع بنك محلي "طرف ذي علاقة" بمبلغ 133 مليون دينار (430.6 مليون دولار‭‭‬‬).

وقالت الشركة، إنه لا يوجد أثر مالي لهذه الخطوة على الشركة في الوقت الحالي لكن أثرها المالي سينعكس على البيانات المجمعة، "وفقا للمبالغ التي سيتم استخدامها خلال الفترات اللاحقة من قيمة التسهيلات".