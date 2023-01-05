سوق السعودية
"الخليج للتأمين" تحصل على موافقة "المركزي السعودي" على منتج تأمين المخاطر السيبرانية
وضع القراءة
100% حجم الخط
أعلنت مجموعة الخليج للتأمين "جي آي جي" عن استلامھا، موافقة البنك المركزي السعودي النهائية على منتج تأمين المخاطر السيبرانية والمقدم للعملاء المجموعات.
جاء ذلك في بيان الشركة لـ"تداول السعودية"، اليوم الخميس.
مادة اعلانية
يُشار إلى أن الشركة، كانت قد أعلنت في سبتمبر 2022، أنها وقعت عقدا للحصول على تسهيلات ائتمانية مع بنك محلي "طرف ذي علاقة" بمبلغ 133 مليون دينار (430.6 مليون دولار).
وقالت الشركة، إنه لا يوجد أثر مالي لهذه الخطوة على الشركة في الوقت الحالي لكن أثرها المالي سينعكس على البيانات المجمعة، "وفقا للمبالغ التي سيتم استخدامها خلال الفترات اللاحقة من قيمة التسهيلات".
اقرأ أيضاً
-
كم يبلغ متوسط استمرارية الرؤساء التنفيذيين في الشركات السعودية المدرجة؟انخفاض استقالات الرؤساء التنفيذيون إلى 42 حالة في 2022 مقارنة بـ 52 حالة خلال 2021 أسواق العربية 1230
-
هل تستمر الحركة الصاعدة لمؤشرات بورصة مصر؟البورصة المصرية الآن تعد أحد الملاذات الآمنة قصص اقتصادية
-
لماذا تتباين التوقعات بين الأسواق و"الفيدرالي"؟محضر الفيدرالي يظهر التزاما بمكافحة التضخم مع مرونة حيال أسعار الفائدة نبض السوق
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية