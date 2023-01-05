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شركة جاهز السعودية
شركة جاهز السعودية.
سوق السعودية

"جاهز" تكمل إجراءات الاستحواذ على حصص ملاك شركة أعمال مرن لتقنية المعلومات

بدأت المرحلة التجريبية لأعمالها في الكويت

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات "جاهز"، إكمالها أمس الأربعاء، جميع الإجراءات الخاصة بصفقة الاستحواذ على كامل حصص ملاك شركة أعمال مرن لتقنية المعلومات.

وذكرت "جاهز" في بيان على "تداول السعودية" اليوم الخميس، أن ذلك يأتي بعد استيفاء الشروط المسبقة الواردة في اتفاقية الشراء بما في ذلك الحصول على الموافقات من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وتوقعت الشركة أن ينعكس الأثر المالي لهذه الصفقة ابتداءً من النصف الأول من العام المالي 2023، مشيرة إلى أنه تم تمويل الصفقة من المصادر الذاتية للشركة.

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إلى ذلك، أعلنت "جاهز" بدء المرحلة التجريبية لأعمالها في دولة الكويت اليوم الخميس.

وأوضحت الشركة في بيان منفصل على "تداول السعودية"، أن هذا التوسع لأعمال المجموعة خارج السعودية، يأتي ضمن خططها لتوسيع قدراتها التشغيلية في عدد من بلدان المنطقة ضمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ولفتت إلى أن الأثر المالي لهذا التوسع سيظهر اعتباراً من النصف الأول من عام 2023.

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