"سهل" توقع اتفاقيات تسهيلات مصرفية بقيمة 815 مليون ريال

أعلنت الشركة السعودية لتمويل المساكن "سهل"، عن توقيع اتفاقيات تسهيلات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع كل من البنك العربي الوطني وبنك الرياض، بقيمة إجمالية تبلغ 815 مليون ريال.

وأوضحت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، أن قيمة التمويل في الاتفاقية مع البنك العربي الوطني، تبلغ حد تمويل بالتورق محدد المدة (تحت الطلب) بمبلغ 500 مليون ريال، مشيرة إلى أن مدة التمويل 5 سنوات.

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وبيّنت أن الضمانات المقدمة تمثلت في سند لأمر بإجمالي قيمة التسهيلات وتحويل مستحقات عقود التمويل وما يتعلق بها من صكوك لتغطية 105% من قيمة الرصيد القائم للتسهيلات.

وذكرت الشركة في بيان منفصل على "تداول السعودية"، أن الاتفاقية الموقعة مع بنك الرياض تتمثل في حد تمويل تسهيلات التورق 300 مليون ريال، وحد منتجات الخزينة 15 مليون ريال، لافتة إلى أن مدة التمويل 3 سنوات.

وأفادت بأنه تم الحصول على التمويل بضمان سند لأمر بإجمالي قيمة التسهيلات وتحويل مستحقات عقود التمويل، وما يتعلق بها من صكوك لتغطية 125% من قيمة الرصيد القائم للتسهيلات.

وقالت "سهل" إن الهدف من تلك التمويلات التوسع وزيادة حجم مبيعاتها للفترة المقبلة من خلال التمويلات الجديدة الممنوحة للعملاء وذلك بما يتماشى مع استراتيجية الشركة وخططها المستقبلية.

ولفتت إلى أن الاتفاقية مع البنك العربي الوطني تتضمن طرفاً ذا علاقة، بينما لا يوجد أطراف ذات علاقة في الاتفاقية مع بنك الرياض.