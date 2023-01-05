"مبادلة" و"ألفا ظبي" تبرمان شراكة بـ 2.5 مليار دولار لدخول أسواق الائتمان

أعلنت "مبادلة الاستثمار"، وهي صندوق سيادي في العاصمة الإماراتية، أبوظبي، وشركة ألفا ظبي القابضة، ومقرها الإمارات اليوم الخميس، عن تأسيس مشروع مشترك للاستثمار في فرص الائتمان الخاص باستثمار ما يصل إلى تسعة مليارات درهم (2.5 مليار دولار).

وقالت الشركتان في بيان مشترك إنهما تعتزمان الاستفادة من علاقات "مبادلة" مع شركة أبولو الأميركية لإدارة الأصول "للاستثمار في فرص الائتمان الخاص عالية الجودة".

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وأضاف البيان أن حصة "مبادلة" ستكون 80% من المشروع المشترك الذي سيكون مقره سوق أبوظبي العالمي، وهي المنطقة المالية الحرة للإمارة، بينما ستكون حصة "ألفا ظبي" 20%.