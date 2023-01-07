"مسندم" العمانية توقع اتفاقية للاستحواذ على شركة "السلطنة لخدمات الاستثمار"

وقعت شركة "مسندم" للاستثمار العمانية، اليوم السبت، اتفاقية للاستحواذ على شركة "السلطنة لخدمات الاستثمار" العاملة في قطاع المقاولات.

وتعد الاتفاقية واحدة من بين مجموعة من الاتفاقيات من المقرر أن تبرمها شركة "مسندم" خلال الربع الأول من هذا العام لتكون "قاطرة للاقتصاد المحلي في محافظة مسندم ووعاء استثماريا لأبناء المحافظة ومحفزا للاستثمار الأجنبي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العمانية.

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وأشارت الشركة إلى أن شركة "السلطنة لخدمات الاستثمار" نفذت مشروعات تزيد قيمتها على 15 مليون ريال عُماني (39 مليون دولار أميركي) ومشروعات ومناقصات أخرى قيد التنفيذ حاليا.