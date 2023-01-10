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تحالف "مبادلة" و"ريزيلينس" الأميركية لتأسيس منشأة للأدوية الحيوية في الإمارات

ستتضمن اللقاحات الخاصة بمكافحة الأوبئة

دبي - العربية.نت
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كشف المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، عن دخول شركة "مبادلة" في شراكة مع ناشيونال ريزيلينس الأميركية لتأسيس منشأة في أبوظبي لتصنيع الأدوية الحيوية.

وقال المكتب في بيان اليوم الثلاثاء، إن الأدوية المصنعة في المنشأة ستشمل تلك المستخدمة في علاج الأمراض المعقدة، مثل السرطان والأمراض المعدية والالتهابات واضطرابات المناعة الذاتية واللقاحات الخاصة بمكافحة الأوبئة.

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