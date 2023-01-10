"أدنوك" تعلن تأسيس شركة جديدة لمعالجة وتسويق الغاز

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، عن تأسيس شركة عالمية المستوى لمعالجة وتسويق الغاز

وقالت "أدنوك" إنها تعتزم عرض حصة أقلية في أدنوك للغاز من خلال طرح عام أولي في بورصة أبوظبي للأوراق المالية في 2023.

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وأوضحت أن الشركاء القائمين لأدنوك للغاز الطبيعي المسال وأدنوك لمعالجة الغاز سيمضون قدما في مشروعاتهم المشتركة مع أدنوك للغاز، وفق رويترز.