اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
اتفاقيات شراكة جديدة في مجال الطاقة بين أدنوك وBP ومصدر
أدنوك
أدنوك

"أدنوك" تعلن تأسيس شركة جديدة لمعالجة وتسويق الغاز

تعتزم طرح حصة أقلية من "أدنوك للغاز" في سوق أبوظبي المالي خلال 2023

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، عن تأسيس شركة عالمية المستوى لمعالجة وتسويق الغاز

وقالت "أدنوك" إنها تعتزم عرض حصة أقلية في أدنوك للغاز من خلال طرح عام أولي في بورصة أبوظبي للأوراق المالية في 2023.

وأوضحت أن الشركاء القائمين لأدنوك للغاز الطبيعي المسال وأدنوك لمعالجة الغاز سيمضون قدما في مشروعاتهم المشتركة مع أدنوك للغاز، وفق رويترز.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
أكثر من 9 آلاف عنصر من الجيش والشرطة العراقية في مهمة لتأمين "خليجي 25" أكثر من 9 آلاف عنصر من الجيش والشرطة العراقية في مهمة لتأمين "خليجي 25"
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط