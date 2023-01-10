سوق السعودية
"الخريف" تحصل على عقد بـ 89.83 مليون ريال في المدينة المنورة
مع شركة "المياه الوطنية"
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أعلنت شركة "الخريف لتقنية المياه والطاقة" عن ترسية عقد لتشغيل وصيانة شبكات المياه في المدينة المنورة مع شركة "المياه الوطنية"، بقيمة 89.83 مليون ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن العقد يتضمن تنفيذ أعمال تشغيل وصيانة شبكات المياه في المدينة المنورة، وذلك لمدة 36 شهرا.
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وأشارت إلى أنه من المتوقع أن ينعكس الأثر المالي للمشروع في الربع الثاني من عام 2023.
وأضافت الشركة أنها ستقوم بالإعلان عن أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص في حينه وخاصة بعد استلام النسخة النهائية من العقد، وذلك بعد توقيعه من جميع الأطراف المعنية.
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