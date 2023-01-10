"جاز" السعودية تفوز بعقد أعمال في حقل الظلوف التابع لـ"أرامكو" بقيمة 139.5 مليون ريال

أعلنت شركة "جاز العربية للخدمات" عن توقيعها عقدا مع شركة "جيه جي سي العربية المحدودة" وذلك لمشروع حقل الظلوف التابع لشركة أرامكو السعودية، بقيمة 139.54 مليون ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن العقد يتضمن التجميع المسبق للهياكل الصلبة، وتركيب الهياكل الفولاذية، وتركيب المعدات، الأنابيب، والطلاء، وخدمات الدعم.

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وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يكون لهذا العقد أثر مالي إيجابي على القوائم المالية للشركة للأعوام 2023م و 2024م.

كانت شركة جاز العربية للخدمات السعودية، أعلنت عن توقيع عقد مع شركة المتقدمة للبولي أوليفينات، بقيمة 107.79 مليون ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة.

وقالت الشركة إن العقد يتضمن توريد وإنشاء خطوط الغاز والبروبان بما في ذلك أجهزة الربط والقياس.