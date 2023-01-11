"إس تي سي" توقع اتفاقية بيع كامل حصتها في "مراكز الاتصال"

أعلنت شركة الاتصالات السعودية "إس تي سي" عن توقيعها اتفاقية لبيع كامل حصتها البالغة 49% في شركة مراكز الاتصال "سي سي سي" للشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات "سلوشنز"، وذلك بمقابل نقدي لكامل قيمة الصفقة.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن قيمة المنشأة تبلغ 450 مليون ريال، وتم الاتفاق على أن يكون المقابل المادي للصفقة مبنياً على الشروط المذكورة في اتفاقية البيع والشراء (SPA) المتعلقة بالديون والنقد ورأس المال العامل.

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وأضافت أنه من المتوقع الانتهاء من الصفقة في الربع الثاني من العام 2023م.

وأشارت إلى أن اتفاقية البيع والشراء (SPA) تخضع لعدد من الشروط التي يجب استيفاؤها، على سبيل المثال لا الحصر، الحصول على الموافقات من الجهات ذات العلاقة بما في ذلك موافقة الهيئة العامة للمنافسة، بالإضافة إلى شروط أخرى ذات طبيعة تنظيمية وتجارية.