"دار المعدات" تفوز بعقد من وزارة الصحة السعودية بقيمة 166.6 مليون ريال
مدة العقد 5 سنوات
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أعلنت شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن تلقيها موافقة على ترسية منافسة لمشروع خدمات التغذية لمدينة الملك سعود الطبية بالرياض مع وزارة الصحة، بقيمة 166.6 مليون ريال (شامل ضريبة القيمة المضافة).
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن المشروع يتضمن خدمات التغذية لمدينة الملك سعود الطبية بالرياض مع وزارة الصحة، وتبلغ مدة تنفيذه 5 سنوات.
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وأشارت إلى أنه من المتوقع أن ينعكس الأثر المالي للمشروع خلال الربع الثاني من العام المالي 2023م.
وأضافت الشركة أنها ستقوم بالإعلان عن أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص في وقته وخاصة بعد استلام النسخة النهائية من العقد وبعد توقيعه من جميع الأطراف المعنية.
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