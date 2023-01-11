اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
شركة دار المعدات الطبية والعلمية
دار المعدات الطبية

"دار المعدات" تفوز بعقد من وزارة الصحة السعودية بقيمة 166.6 مليون ريال

مدة العقد 5 سنوات

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن تلقيها موافقة على ترسية منافسة لمشروع خدمات التغذية لمدينة الملك سعود الطبية بالرياض مع وزارة الصحة، بقيمة 166.6 مليون ريال (شامل ضريبة القيمة المضافة).

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن المشروع يتضمن خدمات التغذية لمدينة الملك سعود الطبية بالرياض مع وزارة الصحة، وتبلغ مدة تنفيذه 5 سنوات.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن ينعكس الأثر المالي للمشروع خلال الربع الثاني من العام المالي 2023م.

السعودية تقرر توطين عدة مهن وأنشطة في المدينة المنورة اقتصاد اقتصاد السعودية السعودية تقرر توطين عدة مهن وأنشطة في المدينة المنورة

وأضافت الشركة أنها ستقوم بالإعلان عن أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص في وقته وخاصة بعد استلام النسخة النهائية من العقد وبعد توقيعه من جميع الأطراف المعنية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
إصابة 6 بينهم ضابط شرطة في حادثة طعن بمحطة قطارات في باريس إصابة 6 بينهم ضابط شرطة في حادثة طعن بمحطة قطارات في باريس
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط