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الشركة السعودية للنقل الجماعي سابتكو
الشركة السعودية للنقل الجماعي سابتكو
سوق السعودية

"سابتكو" توقع مذكرة تفاهم مع "NEX Continental Holdings"

لتعزيز الفرص التنافسية في مشاريع النقل بالسعودية

دبي - العربية.نت
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أعلنت الشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو" عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة NEX Continental Holdings، تهدف إلى التعاون لتعزيز الفرص التنافسية في مشاريع النقل ما بين المدن بالمملكة.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن التعاون يهدف لتعزيز الفرص التنافسية في مشاريع النقل ما بين المدن بالمملكة.

وأوضحت أن مدة المذكرة سنتان من تاريخ الاتفاقية قابلة للتجديد.

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وأضافت أنه لا يوجد أثر مالي لمذكرة التفاهم.

وأشارت إلى أن نسبة التعاون بين الطرفين 85% تخص شركة سابتكو، و15% شركة NEX Continental Holdings.

وتابعت: "سيتم الإعلان عن أي مستجدات أو تطورات جوهرية في حينه".

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