"موديز" تحافظ على تصنيف "تكافل الراجحي" في الفئة A3

أعلنت شركة الراجحي للتأمين التعاوني "تكافل الراجحي"، اليوم الأربعاء، عن المحافظة على التصنيف الائتماني للقوة المالية للتأمين (IFSR) في الفئة A3 من وكالة موديز بنظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت "تكافل الراجحي" في بيان على "تداول السعودية"، إن تصنيف القوة المالية للتأمين (IFSR) في الفئة A3 يعكس قوة المركز المالي والعلامة التجارية.

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وذلك باعتبار "تكافل الراجحي" ثالث أكبر شركة في سوق التأمين وقوة جودة الأصول والربحية الجيدة مع استمرار العائد على رأس المال (ROC) وانخفاض مخاطر كفاية الاحتياطي بالإضافة إلى جودة النسبة المجمعة.