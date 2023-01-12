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"أسترا تكنولوجي" تستحوذ على تطبيق المحادثات الصوتية "بوتيم"

لتقترب من إنشاء تطبيق شامل لخدمات المستهلكين

دبي - العربية.نت
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استحوذت مجموعة "أسترا تكنولوجي"، مقرها الإمارات، على تطبيق المحادثات الصوتية "بوتيم" لتقترب من إنشاء تطبيق شامل لخدمات المستهلكين.

ولم تفصح ASTRA عن قيمة صفقة الاستحواذ لكنها أشارت إلى أن "بوتيم" يمتلك 90 مليون مستخدم و25 مليون مستخدم نشط شهريا.

ويقدم Botim الى جانب الاتصالات الصوتية والمرئية خدمات تحويل الأموال داخل الإمارات، وإعادة شحن الهاتف، وبالإضافة إلى سداد الفواتير محليًا ودوليًا.

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كانت شركة "أسترا تكنولوجي"، قد جمعت في يوليو الماضي، 500 مليون دولار (1.8 مليار درهم) في جولة تمويل من مستثمرين استراتيجيين لم تكشف عنهم.

وستستخدم التمويل في جهودها لإطلاق منصة جديدة تستهدف إتاحة التواصل بسهولة بين الشركات والموردين والعملاء.

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