"تهامة للإعلان" تستلم إشعارا برفض طلب استئناف "هيئة المنافسة"

أعلنت شركة "تهامة للإعلان والعلاقات العامة"، عن استلامها إشعارا بتأييد قرار لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن اللجنة رفضت طلب الاستئناف المقدم من قبل الهيئة العامة للمنافسة خلال الجلسة المنعقدة اليوم لدى المحكمة الإدارية بالرياض.

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وأضافت أنه سيتم استلام صك الحكم لاحقا.

وأشارت إلى أنه لا يمكن في هذه المرحلة تحديد الأثر المالي لهذه القضية، وسيتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية تخص هذه القضية.

كانت الهيئة العامة للمنافسة تقدمت بطعن إمام المحكمة الإدارية بالرياض في قرار لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة القاضي برد الدعوى ضد الشركة.