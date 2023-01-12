حكم ابتدائي برفض دعوى ضد "المعمر" تطالبها بتعويض بـ65.5 مليون ريال

أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم آي إس"، اليوم الخميس، عن صدور حكم قضائي ابتدائي، برفض الدعوى في القضية التجارية المرفوعة من شركة اتساق المحدودة ضد الشركة.

وقالت "المعمر لأنظمة المعلومات" في بيان على "تداول السعودية"، إن شركة اتساق المحدودة رفعت دعوى ضدها، مطالبةً بالتعويض بمبلغ قدره نحو 65.47 مليون ريال شامل ضريبة القيمة المضافة 15% بالإضافة إلى مبلغ 300 ألف ريال عن أتعاب المحامي، وذلك عن خدمات استشارات تقنية للمستفيد النهائي "بحسب ادعاء الشركة المدعية ".

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وأضافت أن القيمة الأولية الأساسية للاتفاقية الموقعة بين شركة المعمر لأنظمة المعلومات والشركة المدعية هو 367 ألف ريال مع وجود بند لأعمال إضافية في حالة طلب المستفيد النهائي تفعيل ذلك البند.

وذكرت "المعمر"، أن الحُكم الصادر ابتدائي قابل للاستئناف أمام المحكمة التجارية، مؤكدة أنها ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة لحفظ حقوقها وحقوق مساهميها بما في ذلك طلب تعويضات عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالشركة.

وكانت "تداول السعودية"، قد أعلنت عن تعليق تداول سهم شركة المعمر لأنظمة المعلومات في السوق ابتداءً من الساعة 12:00 مساءً و حتى الساعة 01:00 مساءً اليوم الخميس، وذلك بناءً على طلب الشركة، تمهيداً للإعلان عن حدث جوهري، علماً بأن فترة صيانة الأوامر ستبدأ الساعة 30: 12 مساءً.