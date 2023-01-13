شركات
"فودافون" تخطط لتسريح مئات الموظفين وسط جهود لتوفير التكاليف
معظمهم في مقرها الرئيسي بلندن
وضع القراءة
100% حجم الخط
أفادت صحيفة فاينانشال تايمز، اليوم الجمعة، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن فودافون جروب تخطط لتسريح مئات الموظفين، معظمهم في مقرها الرئيسي بلندن.
يأتي التقرير بعد إعلان فودافون في نوفمبر عن تدابير لتوفير التكاليف بقيمة مليار يورو (1.08 مليار دولار)، في أعقاب تدهور توقعات السوق.
مادة اعلانية
منذ ذلك الحين، استقال الرئيس التنفيذي للشركة، نيك ريد، وهي فترة انخفض خلالها سعر سهم مجموعة الاتصالات البريطانية إلى النصف تقريبًا، حيث أعرب مجلس الإدارة عن عدم رضاه عن التقدم في ظل رئاسته، وفق "رويترز".
اقرأ أيضاً
-
التضخم يتراجع في فرنسا خلال ديسمبر إلى 6.7%أحدث إشارة على أن تباطؤ ارتفاع أسعار الطاقة يساعد أوروبا في التغلب على الأزمة اقتصاد
-
بورصة طوكيو تهبط بأكثر من 1% بضغط من سهم "فاست ريتيلينج"أول خسارة في آخر ست جلسات أسواق المال
-
الاقتصاد البريطاني ينمو بشكل غير متوقع في نوفمبرفي الأشهر الثلاثة حتى نهاية نوفمبر انكمش بنسبة 0.3٪ اقتصاد
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية