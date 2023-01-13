"فودافون" تخطط لتسريح مئات الموظفين وسط جهود لتوفير التكاليف

أفادت صحيفة فاينانشال تايمز، اليوم الجمعة، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن فودافون جروب تخطط لتسريح مئات الموظفين، معظمهم في مقرها الرئيسي بلندن.

يأتي التقرير بعد إعلان فودافون في نوفمبر عن تدابير لتوفير التكاليف بقيمة مليار يورو (1.08 مليار دولار)، في أعقاب تدهور توقعات السوق.

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منذ ذلك الحين، استقال الرئيس التنفيذي للشركة، نيك ريد، وهي فترة انخفض خلالها سعر سهم مجموعة الاتصالات البريطانية إلى النصف تقريبًا، حيث أعرب مجلس الإدارة عن عدم رضاه عن التقدم في ظل رئاسته، وفق "رويترز".