"مصدر" الإماراتية توقع مذكرة تفاهم شركات هولندية لتطوير سلسلة توريد الهيدروجين
سيتم تسليم الهيدروجين إلى قطاعات رئيسية في أوروبا وسيُستخدم لإنتاج وقود الطيران
قالت شركة مصدر الإماراتية للطاقة المتجددة، في بيان إنها وقعت أمس الجمعة مذكرة تفاهم مع أربع شركات هولندية لاستكشاف تصدير الهيدروجين الأخضر من أبوظبي إلى أوروبا.
ووقعت الشركة مذكرة التفاهم مع ميناء أمستردام وسكاي إن.آر.جي وإيفوس أمستردام وزينيث إنرجي للتعاون في تطوير سلسلة توريد الهيدروجين الأخضر التي تركز على إنتاجه في أبوظبي وتصديره إلى هولندا عبر ميناء أمستردام لدعم الأسواق الهولندية والأوروبية.
وسيتم تسليم الهيدروجين الأخضر إلى قطاعات رئيسية في أوروبا وسيُستخدم لإنتاج وقود الطيران المستدام، وفي صناعة الحديد، وكوقود لسفن الشحن البحري، كما سيتم توفيره لشركات الشحن الأوروبية الجديدة والناشئة عبر خطوط الأنابيب والشاحنات والسفن.
وجاء في البيان أن الأطراف الموقعة ستستكشف عدة طرق لنقل الهيدروجين مع التركيز على ناقلات الهيدروجين العضوي السائل والهيدروجين السائل.
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