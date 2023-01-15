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الأرباح السنوية لبنك مسقط ترتفع 6% إلى 200 مليون ريال

لتأتي أفضل من توقعات المحللين

دبي - العربية.نت
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ارتفعت الأرباح الفصلية لبنك مسقط بـ6% إلى 52 مليون ريال، مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.

وعلى أساس سنوي ارتفعت الأرباح بـ6% إلى أكثر من 200 مليون ريال في عام 2022 لتأتي أفضل من توقعات المحللين عند 194 مليون ريال.

وسجل البنك ارتفاعا في صافي إيرادات الفوائد بـ2.8% إلى 345 مليون ريال.

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من جهة أخرى، سجل بنك ظفار أرباحا فصلية بـ8 ملايين ريال، مقارنة مع خسائر بـ3.1 مليون ريال في الفترة نفسها من العام السابق.

وعلى أساس سنوي ارتفعت الأرباح بـ36% إلى 34 مليون ريال ما جاء أفضل من توقعات المحللين عند 32 مليون ريال.

وجاء ارتفاع الأرباح بدعم من ارتفاع إيرادات التشغيل بـ13% إلى 143 مليون ريال.

وسجلت المخصصات السنوية ارتفاعا بـ35% العام الماضي لتتجاوز 33 مليون ريال.

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