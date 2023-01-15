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الأرباح السنوية لبنك مسقط ترتفع 6% إلى 200 مليون ريال
لتأتي أفضل من توقعات المحللين
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ارتفعت الأرباح الفصلية لبنك مسقط بـ6% إلى 52 مليون ريال، مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.
وعلى أساس سنوي ارتفعت الأرباح بـ6% إلى أكثر من 200 مليون ريال في عام 2022 لتأتي أفضل من توقعات المحللين عند 194 مليون ريال.
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وسجل البنك ارتفاعا في صافي إيرادات الفوائد بـ2.8% إلى 345 مليون ريال.
من جهة أخرى، سجل بنك ظفار أرباحا فصلية بـ8 ملايين ريال، مقارنة مع خسائر بـ3.1 مليون ريال في الفترة نفسها من العام السابق.
وعلى أساس سنوي ارتفعت الأرباح بـ36% إلى 34 مليون ريال ما جاء أفضل من توقعات المحللين عند 32 مليون ريال.
وجاء ارتفاع الأرباح بدعم من ارتفاع إيرادات التشغيل بـ13% إلى 143 مليون ريال.
وسجلت المخصصات السنوية ارتفاعا بـ35% العام الماضي لتتجاوز 33 مليون ريال.
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