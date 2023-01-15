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كريدي سويس يخطط للاستغناء عن 10% من موظفيه في وحدة الاستثمار الأوروبية

البنك كشف عن خطط واسعة للاستغناء عن 9 آلاف موظف

دبي - العربية.نت
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يخطط بنك كريدي سويس للاستغناء عن أكثر من 10% من موظفيه في وحدته الأوروبية للاستثمار هذا العام، بحسب صحيفة فايننشال تايمز.

وكان البنك قد كشف عن خطط واسعة للاستغناء عن 9 آلاف موظف من جميع فروعه عالميا بحلول العام 2025.

وأعلنت عدة بنوك عالمية عن تخفيض في الوظائف شمل بنوك غولدمان ساكس ومورغان ستانلي وباركليز ومجموعة كريدي سويس في لندن وزيوريخ.

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