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مصرف الراجحي 2022
مصرف الراجحي
سوق السعودية

مجلس إدارة مصرف الراجحي يوصي بتوزيع أرباح نقدية 12.5% عن 2022

بقيمة إجمالية 5 مليارات ريال

دبي - العربية.نت
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أوصى مجلس إدارة مصرف الراجحي، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 12.5% من رأس المال (ما يعادل 1.25 ريال للسهم بعد خصم الزكاة)، كأرباح عن العام المالي 2022.

وأوضح مصرف الراجحي في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، أن قيمة التوزيعات تصل إلى 5 مليارات ريال توزع على 4 مليارات سهم.

وذكر المصرف أن تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة للمصرف (والذي سيتم تحديده لاحقاً) والمقيدين في سجل مساهمي المصرف لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية

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