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اتحاد الخليج الأهلية
اتحاد الخليج الأهلية
سوق السعودية

"اتحاد الخليج الأهلية" تحصل على موافقة "ساما" النهائية على 4 منتجات

تضمنت "تأمين المركبات" و"تأمين المركبات الشامل" للأفراد والمجموعات

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني عن حصولها على موافقة البنك المركزي السعودي "ساما" النهائية على 4 منتجات لها "تأمين المركبات" و"تأمين المركبات الشامل"، والمقدمة لفئة الأفراد والمجموعات، وفقا لقواعد التأمين الشامل على المركبات الصادرة عن البنك المركزي السعودي بتاريخ 08/11/2022م.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن المنتجات تضمنت "حماية بلس" - تأمين المركبات الخصوصي، و"أمان بلس" - تأمين المركبات التجارية، والتأمين الشامل للمركبات الخصوصية، والتأمين الشامل للمركبات التجارية.

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وفي سبتمبر الماضي، وقعت شركتا اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني، والصقر للتأمين، مذكرة تفاهم غير ملزمة لتقييم جدوى الاندماج معا.

وبينت الشركتان أن العمل بمذكرة التفاهم ينتهي بتوقيعهما على اتفاقية الاندماج أو بعد فترة تسعة أشهر من تاريخ مذكرة التفاهم، أيهما أسبق.

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