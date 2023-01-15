"السيف غاليري" السعودية تفتتح أول فروعها خارج المملكة في أبوظبي

أعلنت شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار "السيف غاليري" عن افتتاح فرعها في مدينة أبوظبي في دولة الامارات.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن هذا الفرع يعد رقم 62، والفرع الأول خارج السعودية بمساحة 2526 متر مربع.

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وأضافت أن هذا التوسع يأتي وفقاً لاستراتيجية الشركة التوسعية خارج السعودية.

وأشارت إلى أنه سوف يظهر الأثر المالي لمعرض أبوظبي اعتباراً من الربع الأول من عام 2023.