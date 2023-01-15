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وزارة التعليم السعودية
وزارة التعليم السعودية
سوق السعودية

"نسيج للتقنية" تعلن ترسية مشروع مع وزارة "التعليم" بقيمة 56.98 مليون ريال

المشروع يتضمن اشتراك المكتبة الرقمية السعودية بمصادر المعلومات الرقمية

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة "نسيج للتقنية" عن ترسية مشروع مع وزارة التعليم السعودية، بقيمة 56.98 مليون ريال شاملاً ضريبة القيمة المضافة.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن المشروع يتضمن اشتراك المكتبة الرقمية السعودية بمصادر المعلومات الرقمية.

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