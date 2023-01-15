سوق السعودية
"نسيج للتقنية" تعلن ترسية مشروع مع وزارة "التعليم" بقيمة 56.98 مليون ريال
المشروع يتضمن اشتراك المكتبة الرقمية السعودية بمصادر المعلومات الرقمية
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أعلنت شركة "نسيج للتقنية" عن ترسية مشروع مع وزارة التعليم السعودية، بقيمة 56.98 مليون ريال شاملاً ضريبة القيمة المضافة.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن المشروع يتضمن اشتراك المكتبة الرقمية السعودية بمصادر المعلومات الرقمية.
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