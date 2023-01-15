"نسيج للتقنية" تعلن ترسية مشروع مع وزارة "التعليم" بقيمة 56.98 مليون ريال

خبير: الودائع المصرفية في الكويت ستنافس الأسهم بالفترة المقبلة

قال خبير الأسواق المالية ميثم الشخص، إن الودائع في الكويت قد تنافس الأسهم في الفترة المقبلة، في حين ستكون التوزيعات المقبلة للبنوك هي العامل الرئيسي ...