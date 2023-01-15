"وفرة" توقع عقداً مع "لولو" العالمية لتصنيع وتعبئة المكرونة بـ5.3 مليون ريال

أعلنت شركة وفرة للصناعة والتنمية عن توقيع عقد لتصنيع وتعبئة مكرونة أشكال وأنواع مختلفة كعلامة خاصة لصالح مجموعة لولو العالميّة، بقيمة 5.27 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إنه بموجب العقد تقوم شركة وفرة للصناعة والتنمية بتصنيع وتعبئة مكرونة أشكال وأنواع مختلفة كعلامة خاصة لصالح مجموعة لولو العالمية حسب المواصفات والجودة المتفق عليها، وتأمين احتياجات المواد الخام ومواد التعبئة والتغليف اللازمة للتصنيع

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وأضافت أن مدة العقد سنة من تاريخ توقيع العقد.

وأشارت إلى أنه من المتوقع زيادة إيرادات الشركة خلال فترة العقد.