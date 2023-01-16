اتفاقية بين "إس كيه" الكورية و"مبادلة" الإماراتية لإنشاء سوق طوعية للكربون

قالت شركة إس كيه الكورية، اليوم الاثنين، إنها وقعت اتفاقية شراكة مع شركة مبادلة للاستثمار- صندوق الثروة السيادي الإماراتي لإنشاء سوق ائتمانية للكربون في آسيا، كجزء من الجهود المبذولة لمعالجة تغير المناخ في القطاع الخاص.

وقع رئيس مجلس إدارة مجموعة إس كيه تشيه تيه- وون مذكرة تفاهم مع خلدون خليفة المبارك، الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للاستثمار، في أبوظبي يوم الأحد (بالتوقيت المحلي)، أثناء مرافقته للرئيس الكوري يون سيوك-يول في زيارته الرسمية التي تستغرق أربعة أيام، وفقا لإس كيه.

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سافر تشيه كجزء من وفد الأعمال الذي يمثل نحو 100 شركة كورية جنوبية.

بموجب مذكرة التفاهم، ستعمل إس كيه ومبادلة معًا لإنشاء سوق طوعي للكربون، حيث يمكن للشركات تبادل أرصدة الكربون المعتمدة من قبل كيانات خاصة.

سيسعى الجانبان إلى تشكيل مجموعة عمل لتجسيد الشراكة والعمل على تفاصيل التعاون، لا سيما حول كيفية إنشاء منهجيات التصديق على خفض الكربون وبناء الشفافية والمصداقية في هذا السوق.

في عام 2021، أطلقت إس كيه "مركز اعتماد الحد من الكربون" داخليًا كأول مؤسسة خاصة في آسيا من أجل تقييم انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من قبل الشركات التابعة لها والتصديق على أدائها في جهود الحد من الكربون.

تمتلك مبادلة، التي تبلغ قيمة أصولها 284 مليار دولار، مجموعة واسعة من الخطوط الاستثمارية في مجالات صديقة للبيئة، بما في ذلك الاستثمار في أسهم شركة تبادل أير كاربون (AirCarbon Exchange) وهي منصة لمبادلة أرصدة الكربون بسنغافورة.