السلطات الصينية تسمح لـ "ديدي" بتسجيل مستخدمين جدد

حصلت شركة "ديدي" للنقل التشاركي في الصين على موافقة السلطات التنظيمية لاستئناف تسجيل مستخدمين جدد للخدمة وذلك للمرة الأولى منذ عام 2021.

وكانت الشركة قد تعرضت إلى تحقيق أطلقته السلطات الصينية بحجة تهديد الأمن القومي، حيث قامت بكين بحذف التطبيق من منصات APPLE وأندرويد.

مادة اعلانية

وتعرضت "ديدي" إلى مخالفة بـ1.2مليار دولار بعد تحقيق استمر لعام، حيث طرحت ديدي أسهمها في بورصة نيويورك وجمعت أكثر من 4 مليارات دولار في خطوة اعتبرت ضد توجهات الصين في طرح الشركات الوطنية في الخارج.