"تويوتا" تتوقع ارتفاع إنتاجها بأكثر من 10٪ خلال 2023

تتوقع شركة تويوتا تجميع ما يصل إلى 10.6 مليون سيارة خلال عام 2023، بينما تحذر من أن الإنتاج النهائي قد يكون أقل إذا لم تتمكن من شراء مكونات كافية، خاصة أشباه الموصلات.

يشكل الهدف الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا من قبل أكبر صانع سيارات في العالم، قفزة كبيرة من 9.2 مليون سيارة كانت تخطط لإنتاجها للسنة المالية حتى مارس، ما يعني أنها يمكن أن تزيد الإنتاج بواقع 10٪ على الأقل، وفق ما نقلته "بلومبرغ".

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كانت شركة صناعة السيارات خفضت توقعات الإنتاج للفترة الحالية في نوفمبر، مشيرة إلى النقص المستمر في رقائق السيارات. وأدى نقص قطع الغيار الناجم عن عمليات الإغلاق المتعلقة بكوفيد إلى خلق تحديات لصناعة السيارات العالمية، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف المواد والخدمات اللوجستية.