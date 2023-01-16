شركة مصرية تبدأ تصنيع عربات قطارات المترو خلال النصف الأول من 2023

تستعد الشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية "نيرك" لبدء تصنيع عربات قطارات المترو في مصنعها بشرق بورسعيد بالتعاون مع شركة "هيواندي روتيم" قبل نهاية النصف الأول من 2023.

وفيما لا يزال المصنع في مراحل التأسيس النهائية، من المقرر أن تبدأ أعمال التصنيع والتوريد لوزارة النقل قبل نهاية النصف الأول من عام 2023.

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وذكرت المصادر أن العقد الأول الذي وقعته شركة "نيرك" مع "مترو الأنفاق" يتضمن تصنيع 340 عربية، وتجري الشركة حاليًا مفاوضات على عقود جديدة بتكنولوجيا مختلفة، وفقا لما قالته مصادر مطلعة لصحيفة "البورصة".

وتتخصص الشركة في تصنيع وتحديث القطارات، وأنشئت بالشراكة بين صندوق مصر السيادي والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ووزارة النقل، وشركة تنمية شرق بورسعيد، وشركة حسن علام، وسامكريت، وأوراسكوم كونستراكشون، وتأسست الشركة في إطار جهود الدولة لتوطين صناعة السكك الحديدية في أواخر عام 2020.

وتهدف الشركة إلى إقامة مجمع لصناعة وإصلاح عربات السكك الحديدية والمترو والترام والقطارات الكهربائية السريعة وإحلالها وتجديدها من خلال عقود تصنيع مع الشركات الدولية بنسبة تصنيع محلي تصل إلى 40%.

وقالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد في بيان سابق إن الاستثمارات في شركة "نيرك" من المتوقع أن تصل إلى 10 مليارات دولار خلال سنوات، كما ستصل التكلفة الاستثمارية التقديرية للمشروع نحو 240 مليون دولار وسيقام في المنطقة الصناعية في شرق بورسعيد بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.