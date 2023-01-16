"الزاهد للصناعة" تفتتح أول مصانعها لتوطين الصناعات العسكرية في السعودية

شهدت المدينة الصناعية الثالثة بجدة التابعة للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، افتتاح مصنع شركة "الزاهد للصناعة" لتوطين المنتجات الدفاعية والأمنية، الذي يعد الخامس ضمن استثمارات مجموعة شركات الزاهد في المدن الصناعية التابعة لـ"مدن"، والأول لها في الصناعات العسكرية بالمملكة.

وتعمل "مدن" وفق استراتيجيتها لتمكين الصناعة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي، لكي تكون الشريك الأول للمنظومة الصناعية والتقنية في المملكة، وبما يتواءم مع المستهدفات الوطنية في رؤية المملكة 2030 لتوطين ما نسبته 50% من حجم الإنفاق العسكري، وذلك تماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وفي إطار المبادرات الموكلة إليها في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب".

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وتهيئ "مدن" البيئة الحاضنة للتقنيات الصناعية النوعية لإثراء هياكل الاقتصاد الوطني، ومدها بالخدمات والمنتجات والحلول اللوجستية التي تحقق لشركائها بالقطاع الخاص المحلي والعالمي القيمة المضافة لاستثماراتهم، بالإضافة إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 33% بحلول العام 2030، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وتقع المدينة الصناعية الثالثة بجدة، ضمن القطاع الغربي التابع لـ "مدن"، حيث تأسست عام 2012م على مساحة 80 مليون م2 منها 24 مليون م2 مساحة تم تطويرها لتضم 729 عقدًا صناعيًا واستثماريا وخدميا بين منتج وقائم وتحت الإنشاء والتأسيس.

وتتولى "مدن" منذ عام 2001م تطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، إذ تشرف حاليا على 36 مدينة صناعية في أنحاء المملكة تضم أكثر من 5 آلاف مصنع منتج وتحت الإنشاء والتأسيس، بجانب إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، كما تعمل على تطوير منظومتها الاستثمارية وتعزيزها بمعايير برنامج جودة الحياة لمواكبة تطلعات شركائها بالقطاع الخاص وتمكين دور المرأة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.