اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
أثناء توقيع اتفاقية سكول فويس والوطنية للتعليم
أثناء توقيع الاتفاقية بين علي بن يحيى الرئيس التنفيذي لسكول فويس والدكتور منصور القباع مدير عام الشؤون التعليمية في الوطنية للتعليم
سوق السعودية

"الوطنية للتعليم" توقع اتفاقية مع "سكول فويس" الإماراتية للتوسع بالتعليم الرقمي

الاتفاقية تستهدف توظيف التقنيات الحديثة للتعليم الرقمي

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

وقعت الشركة الوطنية للتربية والتعليم في السعودية، اتفاقية مع شركة سكول فويس الإماراتية بهدف تمكين المدارس التابعة للوطنية للتعليم من توظيف التقنيات الحديثة للتعليم الرقمي.

وأوضحت الشركة في بيان أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز تجربة التعلم للطلاب والمعلمين، إلى جانب تحسين عملية التواصل وتبادل المعلومات بين المدارس وأولياء الأمور.

وتتماشى الاتفاقية مع الاستجابة السريعة في التعامل مع التغييرات الراهنة على قطاع التعليم، حيث تتولى "سكول فويس" بموجب المذكرة تقديم حلول تقنية لتسهيل عملية التواصل بين الأطراف المختلفة في النظام التعليمي تتمثل بتوفير تطبيق سكول فويس المخصص لذلك.

"الوطنية للتعليم" للعربية: تشغيل مجمعين تعليميين في شمال الرياض العام المقبل قصص اقتصادية خاص "الوطنية للتعليم" للعربية: تشغيل مجمعين تعليميين في شمال الرياض العام المقبل

وفي مقابلة سابقة مع "العربية"، قال الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتربية والتعليم، محمد بن خالد الخضير، إن جميع المجمعات التابعة للشركة سجلت نمواً خلال الربع الأخير من عام 2022، بنسبة 40% على أساس سنوي.

وأضاف الخضير أن التكاليف التمويلية مرشحة للزيادة مع ارتفاع الفوائد، قائلا: "لا نتوقع انخفاض التكاليف التمويلية ولكن يقابلها نمو للشركة وزيادة في عدد المجمعات والمدارس".

وأشار إلى أن الشركة نفذت مشاريع التوسعات في السنوات الماضية من حصيلة الطرح المنفذ في 2018، والمشاريع الجديدة تتزامن مع حصول الشركة على تسهيلات بنكية جديدة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
أبرز الوجهات المفضلة لسفر الصينيين أبرز الوجهات المفضلة لسفر الصينيين
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط