"الوطنية للتعليم" توقع اتفاقية مع "سكول فويس" الإماراتية للتوسع بالتعليم الرقمي

وقعت الشركة الوطنية للتربية والتعليم في السعودية، اتفاقية مع شركة سكول فويس الإماراتية بهدف تمكين المدارس التابعة للوطنية للتعليم من توظيف التقنيات الحديثة للتعليم الرقمي.

وأوضحت الشركة في بيان أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز تجربة التعلم للطلاب والمعلمين، إلى جانب تحسين عملية التواصل وتبادل المعلومات بين المدارس وأولياء الأمور.

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وتتماشى الاتفاقية مع الاستجابة السريعة في التعامل مع التغييرات الراهنة على قطاع التعليم، حيث تتولى "سكول فويس" بموجب المذكرة تقديم حلول تقنية لتسهيل عملية التواصل بين الأطراف المختلفة في النظام التعليمي تتمثل بتوفير تطبيق سكول فويس المخصص لذلك.

وفي مقابلة سابقة مع "العربية"، قال الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتربية والتعليم، محمد بن خالد الخضير، إن جميع المجمعات التابعة للشركة سجلت نمواً خلال الربع الأخير من عام 2022، بنسبة 40% على أساس سنوي.

وأضاف الخضير أن التكاليف التمويلية مرشحة للزيادة مع ارتفاع الفوائد، قائلا: "لا نتوقع انخفاض التكاليف التمويلية ولكن يقابلها نمو للشركة وزيادة في عدد المجمعات والمدارس".

وأشار إلى أن الشركة نفذت مشاريع التوسعات في السنوات الماضية من حصيلة الطرح المنفذ في 2018، والمشاريع الجديدة تتزامن مع حصول الشركة على تسهيلات بنكية جديدة.