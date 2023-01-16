"شمس" تعلن استقالة علي سلهام الرئيس التنفيذي

أعلنت شركة المشروعات السياحية "شمس" عن قبول استقالة الرئيس التنفيذي علي عبدالله سلهام، وذلك لظروفه الشخصية وأسبابه الخاصة.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن العضو المنتدب سيقوم بإدارة الشركة خلال الفترة القادمة.

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وفي سياق آخر، أعلنت شركة المشروعات السياحية عن تاريخ البدء بتوزيع مبالغ التعويض لحملة حقوق الأولوية الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب في الأسهم الجديدة، اعتباراً من اليوم الاثنين الموافق 16 يناير.

وأضافت أن إجمالي المبلغ الذي سيوزَّع على الأشخاص المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب ومستحقي الكسور، يبلغ نحو 5.02 مليون ريال.

وأوضحت أنها ستقوم بإيداع المبالغ في الحسابات البنكية للأشخاص المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب في الأسهم الجديدة ومستحقي كسور الأسهم، وأما بالنسبة للأشخاص المستحقين الذين لم تتوفر بيانات حساباتهم البنكية أو لم تكن مكتملة فبإمكانهم مراجعة المركز الرئيسي للشركة أو الاتصال على إدارة علاقات المساهمين خلال أوقات العمل الرسمية من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الرابعة مساء.

وكانت شركة المشروعات السياحية "شمس" أعلنت عن نتائج الطرح المتبقي وتخصيص أسهم حقوق الأولوية، بنسبة تغطية بنهاية فترة الطرح المتبقي بلغت 136.93% بعدد أسهم مبيعة 7.38 مليون سهم.

وقالت "شمس"، إن إجمالي المبلغ العائد من عملية بيع الأسهم التي لم يُكتتَب فيها نحو 73.82 مليون ريال، بمتوسط سعر بيع 10.68 ريال للسهم.

وأضافت أن صافي مبلغ التعويضات العائد لملاك حقوق الأولوية وكسور الأسهم يبلغ نحو 5.02 مليون ريال.