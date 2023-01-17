بورصة الكويت
الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الكويتي يستقيل لأسباب شخصية
الاستقالة ستكون نافذة اعتباراً من تاريخ 16 يوليو المقبل
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قال بنك الخليج الكويتي، اليوم الثلاثاء، إن رئيسه التنفيذي أنطوان جين ظاهر استقال من منصبه "لأسباب شخصية" قبل أن يقبل مجلس الإدارة الاستقالة بتاريخ 16 يناير/كانون الثاني.
وقال البنك في بيان على موقع البورصة الكويتية، إن الاستقالة ستكون نافذة اعتبارا من تاريخ 16 يوليو/تموز المقبل.
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وفي نوفمبر الماضي، أعطى البنك المركزي الكويتي موافقته لكل من البنك الأهلي الكويتي وبنك الخليج لتعيين جهات استشارية لدراسة جدوى الاندماج.
وتتجاوز القيمة السوقية للبنكين 1.6 مليار دينار، منها 1.1 مليار دينار لبنك الخليج، و596 مليون دينار للبنك الأهلي الكويتي.
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