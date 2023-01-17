هبوط قوي لأرباح "غولدمان ساكس" و"مورغان ستانلي" في الربع الرابع

تراجعت أرباح "غولدمان ساكس" في الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 69%، مقارنة بالربع المماثل من العام الأسبق، لتصل إلى 1.2 مليار دولار.

وجاءت الأرباح الفصلية أقل من متوسط توقعات المحللين البالغ ملياري دولار.

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عزا البنك هبوط الأرباح إلى تراجع نشاط عمليات الاندماج والاستحواذ، إلى جانب انخفاض الطروحات الأولية للشركات مقارنة بالسنوات الأخيرة.

وفي سياق متصل، تراجعت الأرباح الفصلية لـ"مورغان ستانلي" بـ 41% إلى 2.1 مليار دولار، ولكنها فاقت توقعات وول ستريت البالغة 1.2 مليار دولار بحسب ريفينيتيف.

ودعم الأرباح إيرادات قياسية من قسم إدارة الثروات والتي عوّضت جزءا من الخسائر التي تكبدها البنك العام الماضي إثر الانخفاض في عدد الصفقات المبرمة مقارنة بالأعوام السابقة.