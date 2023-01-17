اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
بدجت السعودية
بدجت السعودية
سوق السعودية

تابعة لـ"بدجت" تمدد مذكرة تفاهم للاستحواذ على حصص شركات

تتبع لشركة التنمية لما وراء البحار في السعودية والإمارات والكويت

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت الشركة المتحدة الدولية للمواصلات "بدجت السعودية"، تمديد شركة الجذور الراسخة للنقليات المحدودة "رحال"، المملوكة لها بنسبة 100%، مذكرة تفاهم للاستحواذ المحتمل على نسبة 70% من حصص الشركات التابعة لشركة التنمية لما وراء البحار (القابضة) في السعودية والإمارات والكويت.

وذكرت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، أن التمديد جاء بالشروط والأحكام السابقة نفسها، ولفترة إضافية تبلغ 180 يوما من تاريخ 24 يناير 2023.

وقالت إن التمديد بهدف استكمال أعمال الفحص النافي للجهالة، متوقعة الانتهاء من ذلك خلال فترة التمديد.

وأشارت إلى أن نسبة الإنجاز المتحقق بلغت 65%.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل تحتوي المؤسسة الملكية البريطانية الأزمة مع الأمير هاري قبل حفل تنصيب الملك تشارلز؟ هل تحتوي المؤسسة الملكية البريطانية الأزمة مع الأمير هاري قبل حفل تنصيب الملك تشارلز؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط