سوق السعودية
تابعة لـ"بدجت" تمدد مذكرة تفاهم للاستحواذ على حصص شركات
تتبع لشركة التنمية لما وراء البحار في السعودية والإمارات والكويت
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أعلنت الشركة المتحدة الدولية للمواصلات "بدجت السعودية"، تمديد شركة الجذور الراسخة للنقليات المحدودة "رحال"، المملوكة لها بنسبة 100%، مذكرة تفاهم للاستحواذ المحتمل على نسبة 70% من حصص الشركات التابعة لشركة التنمية لما وراء البحار (القابضة) في السعودية والإمارات والكويت.
وذكرت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، أن التمديد جاء بالشروط والأحكام السابقة نفسها، ولفترة إضافية تبلغ 180 يوما من تاريخ 24 يناير 2023.
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وقالت إن التمديد بهدف استكمال أعمال الفحص النافي للجهالة، متوقعة الانتهاء من ذلك خلال فترة التمديد.
وأشارت إلى أن نسبة الإنجاز المتحقق بلغت 65%.
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