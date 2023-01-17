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صندوق "الإنماء ريت" ينتهي من رهن عقارات لتسهيلات ائتمانية بـ 750 مليون ريال

سيتم استخدامها للاستحواذ على أصول جديدة

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة الإنماء للاستثمار عن انتهاء صندوق الإنماء ريت لقطاع التجزئة من رهن عقارات مدرة للدخل وسند لأمر ضمن اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع الشريعة الإسلامية مع مصرف الإنماء بقيمة 750 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن رهن العقارات وتقديم الضمانات المتفق عليها مع المصرف يتيح استخدام التسهيلات الائتمانية والتي سيتم استخدامها للاستحواذ على أصول جديدة يتوقع أن يكون أثرها إيجابيا على الصندوق.

يشار إلى أن شركة الإنماء للاستثمار "مدير الصندوق" قالت في نوفمبر الماضي، إن صندوق الإنماء ريت لقطاع التجزئة قد وقع اتفاقية التسهيلات الائتمانية مع مصرف الإنماء متوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة 750 مليون ريال سعودي مقابل رهن عقارات مدرة للدخل وسند لأمر.

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الجدير بالذكر أن مدة التمويل تبلغ 8 سنوات ميلادية، وسيكون هامش الربح 1.3+ سايبور 3 شهور.

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