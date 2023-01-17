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إنفستكورب تدرس إدراج
شركة إنفستكورب البحرينية.

"إنفستكورب" البحرينية تستهدف سوق إندونيسيا للتوسع في جنوب شرق آسيا

تعمل على مبادرات متعددة منها مبادرة بالشراكة مع صندوق الثروة السيادي بالبلاد

دبي - العربية.نت
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قال الرئيس التنفيذي المشارك لشركة إنفستكورب البحرينية، حازم بن قاسم، إن الشركة تعمل على مبادرات متعددة في إندونيسيا، منها مبادرة بالشراكة مع صندوق الثروة السيادي في البلاد، مع سعيها للتوسع في جنوب شرق آسيا.

وأضاف بن قاسم لمنتدى "رويترز" للأسواق العالمية، الذي يقام على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: "لدينا مبادرتان رائعتان في إندونيسيا في الوقت الحالي، ونأمل أن تكون هناك مبادرة ثالثة في القريب العاجل بالشراكة مع صندوق الثروة السيادي في البلاد".

وأوضح أن المبادرة الأولى تتعلق بمزود خدمة غسيل الكلى الهندي نفروبلاس الذي من المقرر أن يتوسع في إندونيسيا، والثانية بشركة محلية رائدة تعمل في تجارة التجزئة تم الاستحواذ عليها في الآونة الأخيرة.

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وأشار بن قاسم، الذي بلغت قيمة الأصول التي تديرها شركته 50 مليار دولار حتى ديسمبر 2022، إلى أن تمتع البلاد بموارد طبيعية، يعني أنها ستستفيد من ارتفاع التضخم وأسعار السلع الأولية.

وقال بن قاسم: "زخم الاقتصاد الكلي رائع وحكومة (إندونيسيا) تقوم بعمل جيد لجعلها دولة تركز بشدة على الاستثمار والتنمية".

بدوره، قال الرئيس التنفيذي المشارك لـ"إنفستكورب"، ريشي كابور، إن التباطؤ الاقتصادي العالمي المحتمل سيفتح المجال للعديد من الفرص التكتيكية أمام صناديق الاستثمار المباشر خلال العام الحالي، مضيفا أن شركته تركز على الاستثمار في الخدمات اللوجستية والعقارات.

وتوقع ثلثا خبراء الاقتصاد في القطاعين العام والخاص، ممن شملهم استطلاع أجراه المنتدى الاقتصادي العالمي، حدوث ركود عالمي هذا العام.

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