اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
دله الصحية
شركة دله للخدمات الصحية
سوق السعودية

"دله": لا اتفاق لشراء حصة المساهمين في شركة "الدكتور محمد بن راشد الفقيه"

كانت تتفاوض على شراء حصة 68.79% من رأسمال الشركة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت شركة دله للخدمات الصحية، اليوم الثلاثاء، عن إنهاء التفاوض مع المساهمين البائعين في شركة الدكتور محمد بن راشد الفقيه وشركاؤه، لشراء كامل أسهمهم في شركة الدكتور محمد بن راشد الفقيه وشركاؤه، دون التوصل إلى اتفاق.

وقالت "دله الصحية" في بيان على "تداول السعودية"، إنه لن يتم إتمام الصفقة المقترحة في هذا الوقت الراهن.

وأضافت أنه لا يوجد أثر مالي مترتب على إنهاء التفاوض.

لماذا ارتفعت "بيتكوين" بنسبة 26% في يناير؟.. وخبراء يحذرون! قصص اقتصادية بيتكوين لماذا ارتفعت "بيتكوين" بنسبة 26% في يناير؟.. وخبراء يحذرون!

كان مجلس إدارة شركة دله للخدمات الصحية، قد وافق على بدء التفاوض مع المساهمين البائعين في شركة الدكتور محمد بن راشد الفقيه وشركاؤه لشراء كامل أسهمهم في شركة الدكتور محمد بن راشد الفقيه وشركاؤه والبالغ عددها 34.4 مليون سهم عادي والتي تمثل ما نسبته 68.79% من رأسمال الشركة.

وذكرت "دله الصحية"، أنها تملك 15.6 مليون سهم عادي والتي تمثل ما نسبته 31.21% من رأسمال شركة الدكتور محمد بن راشد الفقيه وشركاؤه.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل تحتوي المؤسسة الملكية البريطانية الأزمة مع الأمير هاري قبل حفل تنصيب الملك تشارلز؟ هل تحتوي المؤسسة الملكية البريطانية الأزمة مع الأمير هاري قبل حفل تنصيب الملك تشارلز؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط