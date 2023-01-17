"دله": لا اتفاق لشراء حصة المساهمين في شركة "الدكتور محمد بن راشد الفقيه"
كانت تتفاوض على شراء حصة 68.79% من رأسمال الشركة
أعلنت شركة دله للخدمات الصحية، اليوم الثلاثاء، عن إنهاء التفاوض مع المساهمين البائعين في شركة الدكتور محمد بن راشد الفقيه وشركاؤه، لشراء كامل أسهمهم في شركة الدكتور محمد بن راشد الفقيه وشركاؤه، دون التوصل إلى اتفاق.
وقالت "دله الصحية" في بيان على "تداول السعودية"، إنه لن يتم إتمام الصفقة المقترحة في هذا الوقت الراهن.
وأضافت أنه لا يوجد أثر مالي مترتب على إنهاء التفاوض.
كان مجلس إدارة شركة دله للخدمات الصحية، قد وافق على بدء التفاوض مع المساهمين البائعين في شركة الدكتور محمد بن راشد الفقيه وشركاؤه لشراء كامل أسهمهم في شركة الدكتور محمد بن راشد الفقيه وشركاؤه والبالغ عددها 34.4 مليون سهم عادي والتي تمثل ما نسبته 68.79% من رأسمال الشركة.
وذكرت "دله الصحية"، أنها تملك 15.6 مليون سهم عادي والتي تمثل ما نسبته 31.21% من رأسمال شركة الدكتور محمد بن راشد الفقيه وشركاؤه.
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