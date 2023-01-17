رويترز: "رينو" و"جيلي" تتطلعان لشراكة "أرامكو" بمشروع لمحركات السيارات

أفادت وكالة رويترز، نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة، بأن شركتي رينو وجيلي أوتوموبيل هولدنجز الصينية، تعملان على وضع اللمسات الأخيرة للتعاقد مع شركة أرامكو السعودية كمستثمر وشريك لتطوير وتوريد محركات البنزين والتكنولوجيات الهجينة.

وذكرت المصادر أن "أرامكو" دخلت في مناقشات متقدمة للاستحواذ على حصة تصل إلى 20% في شركة تقنية مجموعات نقل الحركة لـ"جيلي" و"رينو" التي سبق الإعلان عنها وتعمل الشركتان على تأسيسها.

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ووفقا لوثيقة أعدتها الشركتان واطلعت عليها "رويترز"، فإن الهدف هو إنشاء شركة لمجموعات نقل الحركة هذا العام بطاقة إنتاجية تزيد على 5 ملايين محرك منخفض الانبعاثات وهجين وناقل حركة سنوياً.

وأوضحت المصادر أنه سيكون لـ"رينو" و"جيلي" حصة تبلغ 40% لكل منهما في المشروع المشترك، والذي من المقرر أن يجمع بين جانب من الإنتاج الحالي لمحركات الاحتراق لشركة "رينو" وتقنية "جيلي" لمحركات البنزين والهجينة والأصول ذات الصلة.

وأضافت أن المشروع المشترك الجديد يهدف إلى تطوير محركات بنزين وأنظمة هجينة أكثر كفاءة، في وقت ينصب فيه تركيز معظم قطاع صناعة السيارات على تكثيف رأس المال على التحول إلى السيارات الكهربائية البحتة.

وقالت "رويترز" إنه لم تعرف حتى الآن الشروط المالية للاستثمار المحتمل من قبل "أرامكو السعودية" في المشروع المشترك، لافتة إلى أن الوثيقة تفيد بأن الاستثمار سيستخدم لدعم تطوير تقنيات خفض انبعاثات الكربون لمحركات البنزين.

وأضافت أن "أرامكو" ستساهم أيضا في البحث والتطوير لتقنيات مجموعات نقل الحركة، وخاصة حلول الوقود الاصطناعي وتقنيات الهيدروجين من الجيل التالي.