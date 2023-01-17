"هيرميس" المصرية تبدأ في عمليات التخارج من سوقي باكستان والأردن

قررت المجموعة المالية هيرمس، بدء عملية التخارج من سوقي باكستان والأردن، بالإضافة إلى وصولها لمرحلة متقدمة من المفاوضات للتخارج من أحد الأسواق الأخرى والتي سوف يتم الإعلان عنها فور إتمامها.

وأكدت المجموعة في بيان للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، أن قرارها يأتي في إطار سعيها الدائم لتعظيم العائد على المساهمين، موضحه أنها تقوم بدراسة كيفية توجيه مواردها للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تهدف إلى رفع كفاءة الأداء.

مادة اعلانية

وبحسب البيان، تستهدف المجموعة أيضا تعزيز قدرة الشركة في الوقت الراهن على تجاوز التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

وقالت المجموعة :"في ظل إيماننا بالإمكانيات الاقتصادية لتلك الأسواق وأسواق رأس المال بها ستظل المجموعة المالية هيرميس ملتزمة بتقديم خدماتها فيها لقاعدة عملائها من المؤسسات التي تشمل خدمات التداول بشكل غير مباشر والتغطية البحثية".

وأشارت إلى أنها سوف تستمر في تقديم خدمات الترويج وتغطية الاكتتاب، ولكن بشكل أكثر كفاءة فيما يخص استخدام رأس المال.

الجدير بالذكر أن عملية التخارج من سوقي باكستان والأردن لن يكون لها تأثير كبير على إيرادات الشركة، حيث إن نسبة مساهمة الشركتين مجتمعتين من إجمالي الإيرادات التشغيلية للمجموعة في التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2022 والعام المالي 2021 بلغت أقل من 1%.

وأضافت أن نسبة مساهمتهم من إجمالي إيرادات قطاع السمسرة 2% و3% على التوالي في نفس الفترات المذكورة.

ولفتت إلى أنه على الرغم من هذه المساهمة الضئيلة فإن تلك العمليات كانت تمثل ضغوطا على المصروفات التشغيلية والموارد الإضافية المقدمة من الشركة القابضة.

وأعلنت هيرميس أنه يمكن إعادة توجيه رأس المال المستثمر في هذه الأسواق إلى أوجه أخرى تحقق مردودا استثماريا أعلى.

ووفقا للبيان، تعد صفقتا التخارج من سوقي باكستان والأردن في مرحلة أولية، حيث تلقت المجموعة عرضا ملزما فيما يتعلق بالأردن وعرضا مبدئيا فيما يتعلق بباكستان، بينما لا يزال إتمام الصفقتين مشروطا بإجراء عملية الفحص النافي للجهالة وبعض الشروط الأخرى.

وأعلنت أنها سوف تستمر في تقييم الأداء التشغيلي للعمليات المختلفة بالمجموعة خلال عام 2023 والذي قد يؤدي إلى اتخاذ تدابير أخرى تهدف إلى رفع الكفاءة إلا أنه من غير المتوقع التخارج من أي أسواق أخرى خلال الـ12 شهر القادمة بخلاف السوق الثالث المشار إليه.

وأكدت أنها سوف تظل ملتزمة بالأسواق الرئيسية التي تعمل بها، مضيفه أنها تتمتع حاليا بمركز مالي قوي يتميز بصافي السيولة النقدية، والتي قد تتأثر إيجابيا، ولو بشكل هامشي من عمليات التخارج تلك.

وتوقعت هيرميس أن يكون تأثير عمليات التخارج محدود على القوائم المالية لعام 2023.