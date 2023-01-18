بنوك الإمارات
رويترز: "أبوظبي الأول" يبيع سندات دولارية
من المتوقع أن تكون بالحجم القياسي فوق 500 مليون دولار
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كشفت وثيقة مصرفية اليوم الأربعاء، أن بنك أبوظبي الأول حدد السعر الاسترشادي الأولي عند نحو 130 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لسندات مقومة بالدولار لأجل خمسة أعوام وربع العام.
وورد في الوثيقة أن الصفقة من المتوقع أن تكون بالحجم القياسي، أي أنها ستبلغ 500 مليون دولار على الأقل.
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ومن المتوقع تسعير السندات الرئيسية غير المضمونة في وقت لاحق اليوم الأربعاء.
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