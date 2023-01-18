"أرامكو" تستحوذ على الذراع التجارية لـ"موتيفا إنتربرايز" الأميركية

استحوذت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية"، على الذراع التجارية لشركة التكرير الأميركية "موتيفا إنتربرايز" Motiva Enterprises.

وأنشأت أرامكو كيانا جديدا هو "أرامكو للتجارة الأميركية المحدودة" ومقرها هيوستن.

مادة اعلانية

وذكرت أرامكو أن الشركة الجديدة ستكون المورد والمشتري الوحيد لشركة "موتيفا" التي تمتلك أكبر مصفاة في الولايات المتحدة حيث تبلغ طاقتها الإنتاجية 630 ألف برميل يوميا.

وفي أغسطس 2022، أعلنت "أرامكو السعودية" عن توقيع اتفاقية شراء للاستحواذ على فالفولين للمنتجات العالمية التابعة لشركة فالفولين الأميركية المدرجة في بورصة نيويورك، ويشار إليها اختصاراً بـ"فالفولين غلوبال برودكتس" "VGP" أو "في جي بي"، وذلك بقيمة 2.65 مليار دولار، خاضعة لبعض التعديلات المعتادة المنصوص عليها في اتفاقية الشراء.

وفالفولين شركة عالمية لها تاريخ طويل في مجال إنتاج وتوزيع زيوت التشحيم، ذات علامة تجارية مشهورة، للسيارات والاستخدامات الصناعية، وكذلك المواد الكيميائية للسيارات.

وقالت أرامكو السعودية في بيان، إنها ستستفيد من شبكة التصنيع والتوزيع القوية التابعة لشركة فالفولين، وشراكاتها القوية مع المستخدمين والموردين، وشهرة علامتها التجارية العالمية التي تمتد لـ 150 عامًا.