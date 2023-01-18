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سوق أبوظبي

"اتصالات" الإماراتية ترفع حصتها في "فودافون" إلى 12%

تمثل 3.2 مليار سهم

دبي - العربية.نت
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أعلنت مجموعة الإمارات للاتصالات (&e)، أنها رفعت حصتها في مجموعة فودافون 1% إلى 12%، ما يمثل 3.2 مليار سهم من أسهم الشركة.

وذكرت المجموعة أنه تمت زيادة الاستثمار في "فودافون" وفقاً لما تعتقد أنه تقييم جيد، موضحة أن الهدف من الاستثمار هو الاستفادة من خبرات الشركة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية واحتمالية الاستفادة من الفرص التجارية المحتملة وتحقيق عائد مستقبلي على استثماراتها.

يشار إلى أن مجموعة الإمارات للاتصالات، كانت قد زادت حصتها في "فودافون" من 9.8% إلى 11% في ديسمبر الماضي.

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