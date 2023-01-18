"إس تي سي" تبيع أرض فضاء في الخبر وتتوقع أثرا إيجابيا بـ1.29 مليار ريال

أعلنت شركة الاتصالات السعودية "إس تي سي"، عن بيع الأرض المملوكة لها والواقعة في مدينة الخبر، بقيمة 1.378 مليار ريال (غير شاملة ضريبة التصرفات العقارية وعمولة السعي).

وأوضحت شركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، أن الأرض عبارة عن "أرض فضاء" مملوكة لها تقع في مدينة الخبر في حي المرجان جنوب منطقة العزيزية على طريق الملك فهد والبالغة مساحتها 4.1 مليون متر مربع، وذلك بسعر 336 ريالا للمتر المربع الواحد من خلال مزاد علني.

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وأضافت أن من شروط الصفقة دفع عربون غير مسترد بمبلغ 10 ملايين ريال لصالح شركة الاتصالات السعودية، وتحرير سند لأمر بمبلغ 1.368 مليار ريال باسم شركة الاتصالات السعودية.

وأشارت إلى أنه تم البيع لصالح حسن عبدالرحمن المصلح القحطاني، مبينة أن القيمة الدفترية للأرض تبلغ 82 مليون ريال.

وتوقعت أن تتأثر قائمة الربح أو الخسارة الأولية الموحدة إيجاباً بمبلغ 1.296 مليار ريال تقريباً وذلك عند استكمال كل إجراءات البيع والتي من المتوقع أن تتم خلال 120 يوماً من تاريخ إبرام الصفقة الموافق 17 يناير 2023.

وأفادت الشركة، بأنه تماشياً مع استراتيجيتها المتعلقة بتعظيم العائد على الأصول، وتدوير رأس المال بشكل أمثل بهدف تعزيز قدرتها على الاستثمار في مجالات جديدة، قامت "إس تي سي" باعتماد استراتيجية الأراضي المملوكة لها والتي تتمحور حول أربع ركائز أساسية تشمل البيع، والتأجير، والتطوير، والاحتفاظ.

وبيّنت أنه سيتم استخدام المبلغ المحصل من هذه الصفقة في دعم "إس تي سي" في تحقيق استراتيجيتها الهادفة إلى النمو والتوسع، وتعظيم العائد الإجمالي للمساهمين، من خلال زيادة وتنويع الاستثمارات واغتنام فرص النمو المتوقعة في قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة والمنطقة.

ولفتت إلى أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن أي تطورات جوهرية في حينه.