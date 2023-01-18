سوق السعودية
"الكابلات السعودية": تأجيل دعوى إعادة التنظيم المالي إلى جلسة 7 فبراير
للنظر في ترشيح الأمناء
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أعلنت شركة الكابلات السعودية، اليوم الأربعاء، عن تأجيل المحكمة جلسة إعادة التنظيم المالي إلى يوم الاثنين 16 رجب 1444 هـ الموافق 7 فبراير 2023م للنظر في ترشيح الأمناء.
وذكرت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، أن الدائرة الرابعة اطلعت على الدعوى وما رافقها من مستندات وتحققها من استيفاء المدين ما نص عليه نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية ولائحة المعلومات والوثائق.
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كانت شركة "الكابلات السعودية" قد تقدمت في يناير 2022، بقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة بنجاح وتحديد موعد الجلسة الأولى.
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