اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الكابلات السعودية مناسبة
شعار شركة الكابلات السعودية
سوق السعودية

"الكابلات السعودية": تأجيل دعوى إعادة التنظيم المالي إلى جلسة 7 فبراير

للنظر في ترشيح الأمناء

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت شركة الكابلات السعودية، اليوم الأربعاء، عن تأجيل المحكمة جلسة إعادة التنظيم المالي إلى يوم الاثنين 16 رجب 1444 هـ الموافق 7 فبراير 2023م للنظر في ترشيح الأمناء.

وذكرت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، أن الدائرة الرابعة اطلعت على الدعوى وما رافقها من مستندات وتحققها من استيفاء المدين ما نص عليه نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية ولائحة المعلومات والوثائق.

كانت شركة "الكابلات السعودية" قد تقدمت في يناير 2022، بقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة بنجاح وتحديد موعد الجلسة الأولى.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
قطار مشروع الرئيس التونسي يكمل طريقه رغم محاولات "النهضة" لتعطيله قطار مشروع الرئيس التونسي يكمل طريقه رغم محاولات "النهضة" لتعطيله
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط