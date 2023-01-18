"تويتر" تعرض بيع آلات صناعة القهوة وأدوات أخرى في مزاد.. ماذا حدث؟

عرض أحد مقار شركة تويتر بيع آلات صناعة القهوة الإسبريسو، وأجهزة الكيغيراتور، والكمبيوتر، وحتى الشاشات الضخمة التي تحمل شعار الشركة بالمزاد العلني.

وأفاد موقع "CNBC"، بأن منصة التواصل الاجتماعي، تأخرت في سداد مدفوعات إيجار المكاتب، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

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ويمكن للمشترين المهتمين الاطلاع على مجموعة متنوعة من السلع التي ترغب تويتر في بيعها عبر الموقع الإلكتروني لشركة Heritage Global Partners، التي تجري المزاد.

ومن بين العديد من مستلزمات المطبخ التي تبيعها تويتر، مشواة وثلاجات متعددة وأفران بيتزا. وتتضمن بعض المعدات المكتبية العديد من أجهزة التلفزيون والمكاتب ومعدات المؤتمرات.

وحتى إن الشركة تبيع لافتة كهربائية "نيون" تعرض بشكل بارز شعار الطيور للشركة.

واعتباراً من بعد ظهر يوم الاثنين، قدم شخص ما عرضاً بقيمة 17500 دولار أميركي للافتة النيون.

وتأتي المعدات من مكتب الشركة في سان فرانسيسكو، ويبدو أنها علامة أخرى على أن المالك الجديد، إيلون ماسك، يتطلع إلى خفض التكاليف وسط العديد من الصعوبات المالية، حيث أوقفت العديد من الشركات حملاتها الإعلانية على تويتر.

جاء ذلك، بعدما حثت العديد من مجموعات الحقوق المدنية الشركات على التوقف عن الإعلان على تويتر بسبب مزاعم بأن الشركة فشلت في منع انتشار خطاب الكراهية وغيره من المحتوى المسيء على نظامها الأساسي.

وألمح ماسك نفسه إلى الضائقة المالية الشديدة للشركة، على الرغم من أنه قال في أواخر ديسمبر، إنها لم تعد في "المسار السريع" للإفلاس.

وفي ديسمبر الماضي، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، أن تويتر توقفت عن دفع الإيجار في جميع مكاتب الشركة.