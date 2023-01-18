"زجاج" توقع عقد تأجير أرض في الدمام بـ2.5 مليون ريال سنوياً

أعلنت شركة الصناعات الزجاجية الوطنية "زجاج"، اليوم الأربعاء، عن توقيع عقد تأجير أرض مع شركة البيانات الثالثة للاستثمار ولمدة 15 سنة بمبلغ 2.5 مليون ريال سنويا مع زيادة قيمة الإيجار السنوي 5% كل ثلاث سنوات.

وقالت "زجاج" في بيان على "تداول السعودية"، إن شركة البيانات الثالثة للاستثمار ستقوم بتطوير الأرض عن طريق إقامة مركز بيانات.

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وأضافت أنه من المتوقع بدء شركة البيانات الثالثة للاستثمار بتطوير الموقع خلال السنة المالية الحالية 2023.

وأوضحت أن الأثر المالي من توقيع هذه الاتفاقية سيبدأ الظهور على قوائم الشركة اعتبارا من العام المالي 2023.