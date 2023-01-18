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"كيان السعودية" تعلن إيقاف بعض وحدات الإنتاج.. ونتوقع أثرا ماليا بـ 147 مليون ريال

لغرض إجراء الصيانة الدورية المجدولة للمصانع

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة كيان السعودية للبتروكيماويات "كيان السعودية"، عن إيقاف بعض وحدات الإنتاج للشركة ابتداء من 1 مارس 2023م إلى 14 أبريل 2023م لغرض إجراء الصيانة الدورية المجدولة للمصانع.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن عمليات الصيانة تهدف إلى زيادة الكفاءة الإنتاجية وتحسين اعتمادية وموثوقية المصانع.

وأضافت أن الخطة تتضمن ايقاف مصانع "جلايكول" (الاثيلين / أوكسيد الإثيلين) لمدة 28 يوماً، و"البولي كاربونات" لمدة 40 يوماً، و"الفينوليك" لمدة 20 يوماً، و"الأمينات" لمدة 28 يوماً، و"الإيثوكسيليت" لمدة 28 يوماً.

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وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يكون الأثر المالي جراء هذا التوقف حسب متوسط أسعار البيع الحالية بـ 147 مليون ريال خلال النصف الأول من العام 2023م، وستقوم الشركة بتلبية احتياجات السوق باستخدام المخزون المتوفر لديها ضمن خطة ممنهجة للحد من الأثر المالي.

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